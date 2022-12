FOTO Alessia Orro intriga con un look trasgressivo E Miriam Sylla…

(Di giovedì 8 dicembre 2022)si sta distinguendo in questo avvio di stagione e anche questa sera è stata grande protagonista in campo, venendo premiata come MVP della partita di Champions League tra Milano e il Prometey Dnipro. La palleggiatrice ha messo a segno sei punti e ha dato vigore al gioco delle compagne di squadra, tra cuiSylla e Magdalena Stysiak. Il Vero Volley si è imposto per 3-0 contro la compagine ucraina e ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella massima competizione europea. Nelle scorse settimane la palleggiatrice della Nazionale Italiana (bronzo agli ultimi Mondiali e vincitrice dell’ultima Nations League) aveva postato sul suo profilo Instagram unain bianco e nero, mentre posava con alcune compagne di squadra: le già citate Stysiak e Sylla, oltre a Raphaela Folie ed Edina ...

