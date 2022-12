Congedo parentale all’80% verso l’estensione ai padri Giro di vite su regole e sanzioni

Non matura, invece, in caso di assenza per:; sciopero; malattia del bambino; periodo di aspettativa. La quattordicesima mensilità Certi contratti di categoria prevedono, oltre alla ...C'è ilcon l'estensione all'80% anche ai papà; la questione delle maggiori tutele per chi denuncia illeciti sul lavoro ; poi c'è Opzione donna , l'innalzamento delle pensioni ...Manovra, dal tetto al contante all'obbligo del Pos, passando per Opzione donna e Superbonus: cosa potrebbe cambiare con gli emendamenti.Luigi Sbarra, segretario Cisl, è intervenuto a Radio anch’io su Radio 1 Rai ed ha parlato della scelta di Cgil e Uil di adottare la ...