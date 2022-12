Battuta d’arresto per l’OmiFer che torna da Modica con l’amaro in bocca

Leggi su seriea24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È fatale per la OmiFer Palmi Franco Tigano il turno infrasettimanale valevole per la undicesima giornata del girone Blu del campionato di volley serie A3 maschile. Dopo una battaglia durata quasi due ore e venti, sul taraflex del PalaRizza, Gitto e compagni si sono dovuti piegare alla voglia di vincere dei siciliani che hanno conquistato tutta la posta in palio chiudendo per 3 set a 1 il match. Gara molto più equilibrata di quello che descrive il risultato finale ma per i calabresi resta soltanto l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Lo sliding doors della gara sembrava poter essere il quarto set che la Omi Fer è stata ad un passo dal fare suo, come nelle recenti uscite che ne hanno poi decretato la vittoria al tie break, ma questa volta non è stato così: dopo una lunga battaglia ai vantaggi, sul 31/29,ha certificato una vittoria ...