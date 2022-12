von der Leyen “NextGenerationEU e Italia binomio perfetto”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro piano da 800 miliardi di euro serve per potenziare e modernizzare l'economia europea e ile l'sono un”. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula von derintervenendo all'evento “La Bocconi, l', l'Europa” all'ateneo milanese in tributo a Mario Monti. “L'sta ricevendo più di 190 miliardi euro per investimenti e riforme – ha sottolineato – Già quasi 67 miliardi di euro sono stati consegnati all'e il loro impatto sta iniziando ad essere molto visibile”. “Ma oltre a investimenti senza precedenti, ilha anche promosso alcune riforme cruciali, che glini stavano aspettando da tanti anni: Uno di ...

