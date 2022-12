Un contributo di solidarietà dalle banche Bomba FdI sugli istituti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "Si potrebbe istituire undidelle, che pagano vista la situazione che c'è in questo momento, e destinare questo eventualeper abbassare le spese dei Pos". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, al termine del vertice di maggioranza sulla manovra. "È stata una riunione molto produttiva - ha aggiunto - c'è grande unità del centrodestra e la legge di bilancio va avanti secondo le sue strutture portanti. Ci saranno modifiche in meglio che toglieranno ogni dubbio su alcune misure introdotte, ma certamente l'esercizio provvisorio non ci sarà".

