Scontro tra due treni in Catalogna | 100 feriti lievi – Le foto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Duesi sono scontrati nella mattinata di mercoledì 7 dicembre nella stazione di Montcada y Reixach nella regione dellain Spagna. Diverse persone sono rimaste leggermente ferite, hanno detto i servizi di emergenza locali. «Tra i passeggeri, diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono in attesa di valutazione», hanno detto i servizi di emergenza citati dall’agenzia di stampa Reuters. Secondo le prime informazioni un treno passeggeri in sosta e diretto a Barcellona è stato speronato da un altro convoglio. December 7, 2022 su Open Leggi anche:tradopo un passaggio con il semaforo rosso in Croazia: 3 morti e 11Panico nel tunnel della Manica, passeggeri bloccati per ore: «È stato terrificante, sembrava un film apocalittico» – Il video Iran, ...