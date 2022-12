Roma | niente sconti per Karsdorp | ecco la richiesta dei Friedkin

RomaToday

... che portano i programmi dell'associazione nelle città, con presenza a Milano, Firenze e. ... LA DYNAMO ART GALLERY Da questo intenso lavoro di produzione artistica "affatto concepita come ...campeggio per strada, anche se la tenda è l'unica casa a disposizione. Vietato è, inoltre, rovistare nei contenitori dei rifiuti prelevando materiale, anche se provvisti di appositi tricicli. ... Blocco traffico a Roma: niente auto nella (nuova) fascia verde Tutte le prime pagine dei giornali spagnoli sono occupate da titoli sull'eliminazione della nazionale di Luis Enrique dai Mondiali in Qatar, ad opera del Marocco che si è imposto ai rigori. (ANSA) ...Colloquio «cordiale e proficuo» con il vicepremier. Sul tavolo la chiusura dell'anello ferroviario, il Fondo nazionale trasporti e la questione Imu. In mattinata, ospite di Fiorello, il sindaco rilanc ...