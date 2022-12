Mondiali | Samuel Eto’o colpisce violentemente un tifoso | la terribile scena dopo il match tra Brasile e Corea

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unasurreale all’uscita dallo stadio,la partita traha colpito con un violento calcio unche lo stava riprendendo con una telecamera., nelle immagini che sono state pubblicate sui social network, sembra incontenibile e per diversi attimi alcune persone presenti hanno provato a fermarlo. Poi, ilessersi inizialmente allontanato – si è fermato per cercare la sua telecamera. A quel punto,appena ha intravisto che l’uomo si stava abbassando, ha preso la rincorsa e lo ha colpito. Un’aggressione che poteva finire molto peggio, considerando che l’uomo ha incassato il colpo nella parte alta del corpo o della testa. Quando è stato ...

L'esclusione di André Onana dai2022 Diventata una caso in Camerun . Negli ultimi giorni sui social, intanto, sono ... Ernest Obama, al presidente della Federazione,Eto'o, provocando l'...Ebbene nel commentare,Peron ha ammesso tra le risate : ed a questo punto la cantante, anche ...il programma di ballo di Rai1 non andrà in onda per lasciare spazio alle partire deidi ...Le pagelle Mondiali: spiccano il coraggio del centravanti del Brasile, l'iperattività di Brozovic e il gesto di Bierhoff ...Eto'o si scusa pubblicamente con una lunga lettera sui social dopo l'aggressione allo youtuber che in breve ha fatto il giro del mondo ...