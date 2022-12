Mediaset | forte spavento negli studi | pauroso incendio dietro le quinte

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)didove c’è stato unche avrebbe potuto compromettere i palinsesti del giorno Le fiamme sono diventate sempre più furiose nelledeglidi Cologno Monzese dove un corto circuito ha scatenato il panico. Uno dei programmi più celebri ha rischiato di non essere messo in L'articolo proviene da Inews24.it.

TGCOM

... che decidono di dare manai colleghi italiani. Tutti si mettono alla ricerca del monopattino,... Tutti si scusano con Costantin, ma il giorno dopo la troupe della trasmissionericeve una ...Non può naturalmente mancare unaattrazione fisica iniziale (è un Segno di Fuoco), che è la base di qualsiasi tipo di relazione futura, dalla storia di una sera a quella di tutta la vita. ... Prima della Scala 2022, ovazione per Mattarella | Meloni: "E' la mia prima volta" Quattro anni fa c’era stato il colpaccio che aveva portato Mediaset ad ospitare per la prima volta i Mondiali di Calcio. Oggi, che la competizione calcistica più importante è tornata in mano alla Rai, ...Rudy Zerbi a Verissimo ha parlato dei suoi figli e si è emozionato. Gli occhi lucidi del severo prof di Amici 22 hanno colpito il pubblico. Video Mediaset ...