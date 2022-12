Ilic | no dell’Hellas Verona al Napoli per il prestito

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilavrebbe fatto un tentativo per, con un secco no da parte degli scaligeri. Il giocatore parte solo a cifre alte L’Hellassembra intenzionato a cedere, ma solo alle sue condizioni. Il calciatore piace, e non poco, a tante squadre di Serie A con ilche avrebbe già L'articolo