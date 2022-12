Fiorentina | 9-0 ai boliviani dell’Always Ready Tripletta di Ikonè

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Facile partita amichevole, quasi un allenamento, per la, che ha sconfitto per 9-0 la formazione boliviana dell'Always, in un'amichevole disputatasi allo stadio 'Franchi' di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

... dopo la prima amichevole contro l'Arezzo, vinta per 4 - 1 con tripletta di Benassi, laaffronterà allo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, idell 'Always Ready nel secondo ...Latravolge 9 - 0 idell'Always Ready nel test amichevole del Franchi. Al 12 Dodò arriva in posizione offensiva e crossa un pallone comodo per Ikone da appoggiare in rete. La rete ...FIRENZE - Buon test per la Fiorentina, che al Franchi ha affrontato i boliviani dell' Always Ready, attualemte in tournée in Europa: l'amichevole si è conclusa con il punteggio di 9-0. Cinque le reti ...Il tabellino di Fiorentina-Always Ready 9-0, test amichevole dei viola di Italiano. Senza Venuti e Nico Gonzalez, al Franchi, arriva una rotonda vittoria contro la squadra boliviana. Tripletta di ...