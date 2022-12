(Di martedì 6 dicembre 2022) Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) - L'Luigidi Milanodiper tutta l', affiancando gli ospedali che non hanno dei reparti di malattie infettive ma che quotidianamente devono affrontare problematiche infettivologiche. Forte della propria esperienza nella protezione dei pazienti fragili, grazie all'attivazione di un ambulatorio vaccinale dedicato, la struttura può dare il proprio contributo per incrementare le coperture offrendo modelli per l'implementazione di moderni percorsi vaccinali di protezione dell'adulto, che devono tenere in considerazione non soltanto il fattore dell'età ma anche, e soprattutto, le fragilità di ciascun soggetto. Un progetto, che si svolgerà di concerto con la Regione Lombardia e tutta la rete infettivologica ...

Tiscali Notizie

Milano, 6 dic. " L'Luigi Sacco di Milano punto di riferimento per tutta l'area milanese, affiancando gli ospedali che non hanno dei reparti di malattie infettive ma che quotidianamente devono affrontare ...Di questi, due risultano ricoverati in. Di minore entità l'aumento dei contagi fra gli ... secondo quanto comunicato dall'Anagrafe Nazionaledel Ministero della Salute. I dati ... Vaccini, ospedale Sacco punto di riferimento per l'area milanese Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) - L ospedale Luigi Sacco di Milano punto di riferimento per tutta l area milanese, affiancando gli ospedali che non hanno dei reparti di malattie infettive ma ...Il direttore generale dell’Usl di Bologna: «Covid, le bolle funzionano, ma l’influenza quest’anno è particolarmente forte e fastidiosa» ...