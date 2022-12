Passaporto Per La Libertà | Ultima Puntata | Aracy e Joao In Esilio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 6 dicembre 2022)per lavengono scoperti e sono condannati all’esilio in Brasile. Vivi tenta una mossa contro Zumkle che purtroppo finisce male…per laarriva alla suafinale che promette tanti nuovi colpi di scena per i telespettatori. Al centro dell’attenzione ci saranno come sempre, che faranno nuove mosse per salvare gli ebrei dall’Olocausto. Questa volta, purtroppo, però, qualcuno scoprirà le loro mosse. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.per la: dove eravamo rimasti? Vivi inizia ad introdursi negli ambienti dei nazisti ed è ...