NBA | la doppia doppia di Paolo Banchero al cospetto di Antetokounmpo E ora l’incontro con Pozzecco…

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Uno dei duelli più interessanti e attesi della notte NBA era quello tra Giannis. Da una parte una delle stelle di riferimento dell’intera lega, dall’altra chi è appena entrata in questo mondo e lavorare per diventare uno dei più forti. La sfida è stata vinta dal greco, che ha trascinato i suoi Milwaukee Bucks al successo per 109-102 sul campo degli Orlando Magic. Una vittoria prevedibile vista la differenza tra le due formazioni, ma con i Bucks che hanno tremato nel finale, vista la rimonta di Orlando, che si è portata sul -4 a due minuti dalla fine dopo essere stata anche sul -16.ha preso per mano Milwaukee e l’ha portata alla vittoria con i suoi 34 punti e 13 rimbalzi. Perè stata una serata complicata, vista l’asfissiante marcatura di Giannis ...