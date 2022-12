Manolo Portanova | calciatore del Genoa | è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale

Il Tribunale di Siena ha condannato a sei anni il calciatore del Genoa,, per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 22 anni (21enne all'epoca dei fatti) in un appartamento del centro storico. Inoltre, il giudice lo ha condannato anche a ...La prima udienza si era svolta a giugno , oggi si è chiuso il cerchio: il centrocampista del Genoa,, è stato condannato a sei anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo dal Tribunale di Siena. Oltre alla reclusione il Giudice per le indagini preliminari ha ...Il calciatore del Genoa Manolo Portanova, è stato condannato a 6 anni di reclusione. La condanna è stata emessa nella giornata di oggi dal tribunale di Siena… Leggi ...Chi è Daniele Portanova. L’ex calciatore è il padre di Manolo Portanova, condannato a 6 anni per stupro. Manolo Portanova, 22 anni, è il figlio di Daniele Portanova. La passione del calcio scorre nell ...