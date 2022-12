Gf Vip | Antonino Spinalbese e il flirt con Oriana Marzoli La critica delle sorelle | «Se piace a lui»

Elenoire Ferruzzi: 'Un covo di vipere' Gf, Edoardo Donnamaria geloso diSpinalbese: 'Sei un porco'. Interviene Antonella FiordelisiSpinalbese, lacrime al Gf. Incontro con ...Leggi Anche 'GF', Luciano Punzo è stato eliminato Leggi AncheSpinalbese incontra le sorelle Assunta e Lucia 'So bene come vanno queste cose nel nostro ambiente - continua l'opinionista -...Ginevra Lamborghini torna nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente era stata squalificata dal programma per il caso di Marco Bellavia, tuttavia la produzione ha deciso che ...Ora è ufficiale: Ginevra Lamborghini torna nella Casa del GF Vip come ospite. L'annuncio durante la diretta di ieri ...