Enigma Fed tiene in sospeso i mercati | Europa prudente

(Di martedì 6 dicembre 2022) Gli investitori guardano già alla riunione della banca centrale della prossima settimana. Euro sotto quota 1,05 dollari, in rialzo il petrolio

Il Sole 24 ORE

... moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy Scopri di più Si guarda già alla riunionedi prossima settimana Gli investitori ...Intanto rimane da sciogliere l'sulle future mosse delle banche centrali. Ieri la presidente ... In più sempre ieri, i presidenti delladi New York e di St. Louis hanno sottolineato la ... Enigma Fed tiene sotto pressione i mercati, Europa parte in calo