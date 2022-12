Comune di Ventimiglia | Concorso per 1 Istruttore Geometra

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeTecnico, trattasi di Personale in categoria C1. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che questo Bando é interamente riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto ditecnico -, categoria giuridica C1, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato alle persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo ...