Calcio | Renzi | ' Lotito mi attacca? Ha conflitto interessi grande come una casa' **

"Capisco che ilporti voti e che tanti editori abbiano una squadra di". Lotito ha ribattuto: "Non esprimo giudizi. Ma voi state attenti a posizioni strumentali per interessi di ...Ma di che cifre stima parlando Il sistemadeve allo Stato, tra ritenute Irpef, contributi ... Chi è nettamente contrario alla misura è Matteo, per il leader di Italia Viva è " uno ...SAN BENEDETTO - Un week end speciale per i ragazzi della Stella del Mare San Benedetto. Il Sabato è stata vera festa dello sport nel giorno in cui è stata ...«Mica di mestiere faccio il presidente della Lazio!», si difende lui nonostante sia anche presidente della squadra e nell’anno 2021/22 abbia incassato 600mila euro. Renzi dice che è una vergogna ...