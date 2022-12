La Gazzetta dello Sport

Egancontinua ad allenarsi in vista del suo grande ritorno sulle scene del ciclismo mondiale. Sui social vengono condivisi alcuni momenti dei ...Freddy AlirioRosales evidenzia come il male del Venezuela non sia certo il chavismo che, ... proprio per dar voce ad un popolo che oggi, ricorda la casa editrice Vadell Hermanos, 'si... Bernal sta tornando, prove di salita e grandi motivazioni Estefania Bernal ha dimostrato in questi anni di essere una donna bellissima e favolosa, con il suo corpo che incanta sempre di più i fan.Estefania Bernal è una delle modelle che ha saputo sfruttare Instagram nel miglior modo possibile e la sua bellezza si fa davvero unica.