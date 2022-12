Ultime Notizie – Ucraina | raid Russia su città natale Zelensky

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ladel presidente ucraino Volodymyr, Kryvyi Rih nel sud del Paese, è stata attaccata nella notte dalle truppe della. Lo ha denunciato su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Dnipropetrovsk, spiegando che nelrusso è stata colpita un’attività industriale uccidendo un dipendente e ferendone altri tre che sono stati ricoverati in ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

