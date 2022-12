Ultime Notizie – Ponte sullo Stretto | Salvini | “Obiettivo al via lavori entro 2 anni”

Il Sole 24 ORE

Calma piatta. O no All'apparenza i principali indici europei segnano il passo. Ma non mancano i temi caldi. Anzi. Ecco ledi Borsa. Piazza Affari , in tarda mattinata, segna la parità poco sopra 24.600 punti., variazione simile per l'indice Eurostoxx. La spinta positiva della Cina, in rialzo dopo l'...... in funzione da martedì Approvato lo studio di fattibilità anche per il rondò che sarà realizzato in Piazza Manzoni LECCO " Sul fronte viabilistico non sono mancate certo novità nelle... Ucraina, ultime notizie. Allarme aereo in tutto il Paese dopo esplosioni in 2 aeroporti russi. Da ... I più coriacei potranno cimentarsi nelle difficilissime avventure de L’ultima bomba, oppure in lotte all’ultimo sangue tra robot giganti del futuro con Lancer, mentre per gli amanti dei Wargame, c’è ...DOHA - Un Luis Enrique all'attacco, in tutti i sensi e in particolare contro le critiche della stampa spagnola dopo la sconfitta col Giappone, ha monopolizzato la scena prima del duello col Marocco ...