Migranti | bimba di 6 mesi muore nell’hotspot di Lampedusa Due naufragi in 24 ore | morti e dispersi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Era arrivata ieri pomeriggiodiinsieme alla madre, e le sue condizioni sembravano buone. Ma una neonata di sei, ospite nella struttura di prima accoglienza a contrada Imbriacola, non ce l’ha fatta ed è morta all’improvviso. I medici sono al lavoro per capire quali possano essere state le cause del decesso, e si ipotizza un problema congenito o un malore. Aintanto sale a 458 il numero deigiunti tra stanotte e oggi. Oltre 15 sono stati gli sbarchi, mentre l’hotspot dell’isola è al collasso con oltre 700 ospiti a fronte di una capienza massima di 350 persone. Su disposizione della Prefettura è stato previsto il trasferimento di circa 80 tra gli ospiti della struttura, probabilmente verranno trasferiti a bordo di un traghetto di linea a Porto Empedocle, ...