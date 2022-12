INAF di Brera | Concorso per 1 Ricercatore III Livello

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico diha indetto un Bando diper selezionare di 1 Figura Professionale comeIII, il Soggetto idoneo verrà assegnato al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. Per questa Posizione viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto da- IIICCNL enti di ricerca, con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempo pieno della durata di dodici mesi, prorogabili, da svolgersi presso Dipartimento di fisica dell'Università degli Studi di Genova. Requisiti ed Invio della Domanda ...

... grazie all'emissione di alta energia rivelata dal satellite Swift", ricorda uno degli autori dell' articolo che riporta oggi l'evento su Nature , l'astrofisico Sergio Campana dell'di. "...Ideata in collaborazione con- Osservatorio Astronomico di, M4RT3! è un gioco collaborativo in cui l'obiettivo è sciogliere un mistero che sembrerebbe minacciare la Terra. Novanta minuti ... Pasto per buco nero al termine dell’universo Osservato a distanza record – mai così lontano prima d’ora – e per la prima volta anche in banda ottica un buco nero supermassiccio intento a consumare una stella vicina ed emettere getti quasi alla v ...Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano lancia M4RT3!, per scoprire il Pianeta Rosso e il celebre astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli ...