Guanciale e Montanari con ‘L’uomo più crudele del mondo’ all’Ambra

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – I confini fra male e bene, fra crudeltà e pietà, non sempre sono così netti da definire e individuare con certezza. Lo spettatore esce rafforzato in questa considerazione uscendo dal teatro Ambra Jovinelli di Roma dove fino al 11 dicembre è in scenapiùdeldi Davide Sacco che ne firma anche la regia, con protagonisti assoluti – sul palcoscenico praticamente dall’inizio alla fine senza interruzioni – Linoe Francesco, nei panni rispettivamente di un industriale produttore ed esportatore di armi e di un giovane cronista di un piccolo giornale locale, giunto in fabbrica per intervistarlo. La scena si svolge in un locale semibuio, spoglio, all’interno di un capannone industriale che appare abbandonato e isolato. Il confronto fra i due assume ...