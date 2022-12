(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) - Tra i plus dellaaccreditata la ‘visibilità' a livello internazionale delle professionalità con l'iscrizione nei Registri Pubblici dei Professionisti Certificati Bari, 5 dicembre 2022. L'è statodidel, l'idoneità arriva da parte di, Ente Unico nazionale di accreditamento che, dopo una serie di valutazioni iniziali hail prestigioso, qualeavente l'idoneità a rilasciare certificazioni a professionisti operanti in determinati settori e in conformità a specifiche norme. L'estensione dei confini del mercato ...

Adnkronos

... la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, a ritirare lala direttrice Sonia ... salvaguardare i valori naturali e culturaliterritorio e sostenere l'economia e la qualità della ...... alla creazione della"Sagra di qualità", agli interventi sul decreto sicurezza, sulla normativagreen pass e, non meno importante, l'aver governato il transito delle Pro Loco nel ... Certificazione del Personale: “L’Istituto Volta è Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA” Tale certificazione, rilasciata da AHK Italien sul profilo tedesco di riferimento, qualifica le competenze acquisite on-the-job e attesta che il percorso è stato progettato secondo gli standard di ...Iscrizioni aperte fino al 15 gennaio per un percorso grazie al quale è possibile ottenere la certificazione professionale DevNet Associate, molto richiesta nel mondo del lavoro “Programma in rete” è i ...