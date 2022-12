Bonus IMU | clamoroso | quasi tutti esonerati dalla seconda rata | nuove categorie e cifre | tempo stringe

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Novità clamorose in arrivo per moltissimi cittadini. Arriva ilImu grazie al qualesaranno. Ecco le novità Con l’approvazione della nuova legge di Bilancio da parte del governo Meloni, arrivano interessanti novità per i cittadini. A causa della profonda crisi economica e sociale che stiamo attraversando, infatti, sono n molti ad essere in difficoltà per via dei recenti aumenti dei prezzi e dei rincari del costo della vita. Arriva ilImu, IlovetradingMolti richiedono l’intervento del governo per permettere ai cittadini di poter ammortizzare i costi. Ed è per questo che la prossima legge di Bilancio conterrà provvedimenti e misure a sostegno del cittadino. Sono attese, infatti, novità clamorose in arrivo per moltissimi ...