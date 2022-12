Bellingham al centro dell'Inghilterra e del mercato | i top club pronti all'assalto

Undici

...area, un cioccolatino da scartare per il capitano del Liverpool; la rete del raddoppio di Kane è stato determinato da una sua progressione palla al piede partita appena fuori area:...... Diatta si sgancia bene, va sulla destra e mette un cross preciso aarea. Dia riesce a ... Sull'unica sbavatura della difesa africana, cavalcata disulla sinistra; appena entra in area ... Un’altra partita incredibile di Jude Bellingham, contro il Senegal Gli inglesi sbloccano il risultato al 39' con Henderson. Il raddoppio lo firma il capitano Kane allo scadere del primo tempo. Nella ripresa va in gol Saka. (ANSA) ...Il Milan cerca il colpo, o meglio, il doppio colpo dalla Premier League dove l'arrivo di un nuovo campione potrebbe sbloccare l'affare ...