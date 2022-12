All' Onu circola una bozza di risoluzione su tribunale stile Norimberga | ma

sta circolando una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini commessi durante l'invasione. Secondo il ..., secondo il Guardian, sta circolando una bozza di risoluzione per un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini di aggressione in Ucraina. Kiev ...Le politiche restrittive di Israele. Gli attacchi degli estremisti. Gli espropri. E ora anche il cambiamento climatico. Per gli agricoltori di Betlemme e ...Secondo il britannico Guardian ci sarebbero segnali secondo cui l'opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni del presidente ucraino Zelensky.