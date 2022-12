Traffico Roma del 04-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’ascolto scarso al momento ilsulle principali arterie stradali della capitale ricordiamo che è in vigore fino alle 20:30 blocco della circolazione per tutti i veicoli più inquinanti nella fascia verde bravi gode su via Pontina in prossimità di Spinaceto Verso il raccordo anulare la polizia locale segnala un incidente su via Ostiense all’altezza di Vitinia in direzione del centro prestare attenzione sul Raccordo Anulare rallentamenti in prossimità dello svincolo con laFiumicino in carreggiata interna continua a piovere sulle strade della capitale raccomandiamo come sempre la massima prudenza alla guida per il trasporto pubblico questa sera riprendono i lavori sulla metro a tra Anagnina e Battistini termini del servizio Quindi anticipato alle 21 ha tipo però il servizio bus dalle ...