Opa di De Agostini su Dea Capital | addio alla Borsa

Delancia l'su stessa. Il gruppo novarese venerdì 2 dicembre ha annunciato un'offerta d'acquisto volontaria su Dea ...Delancia un'su Dea Capital per togliere dal listino l'unica controllata del gruppo, quotata 22 anni fa. Si allunga così la lista degli addii a Piazza Affari registrati quest'anno, l'ultimo ...De Agostini lancia un'Opa su Dea Capital per togliere dal listino l'unica controllata del gruppo, quotata 22 anni fa. Si allunga così la lista degli addii a Piazza Affari registrati quest'anno, ...Nova srl, società interamente detenuta da De Agostini spa, ha deciso di lanciare un'opa su Dea Capital con lo scopo di acquisire il 32,156% del capitale non ancora in mano a De ...