Mongolia | svelato il mistero sul video delle pecore in cerchio

(Di domenica 4 dicembre 2022) Finalmente è statoilche hanno girato ininterrottamente inper 12 giorni in. L’inquietanteera stato pubblicato dal profilo Twitter del quotidiano cinese People’s Day dando seguito alle più svariate teorie in merito. Ora finalmente però sappiamo tutta la verità sulla vicenda. Laè uno Stato dell’Asia orientale privo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

L'inquietante video era stato pubblicato dal profilo Twitter del quotidiano cinese People's Day dando seguito alle più svariate invettive in merito. Ora a dare un plausibile risposta e svelare l'...Le immagini sono state registrate da un impianto di videosorveglianza di un ranch di Baotou, in. Gli ovini avevano uno stranissimo comportamento , il loro girare in tondo è stato un vero ...MONDO - Un gregge di pecore ha catturato l'attenzione di milioni di persone, in quanto per più di dieci giorni gli animali hanno camminato in cerchio. Le ...Di Alessandro Vinci Nessuna infezione da listeria: secondo Matt Bell, docente dell’Università Hartpury di Gloucester, si tratterebbe di un comportamento dovuto allo stress. Ma dall’Italia un veterinar ...