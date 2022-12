I leader sono inutili | puntiamo su algoritmi e democrazia diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) di Stefano Pedrollo Durante la tornata delle elezioni politiche del 2022 si è registrata l’affluenza più bassa da quando l’Italia è una repubblica parlamentare. Il tasso di astensionismo è arrivato al 36% e dagli ultimi 30 anni tende ad aumentare ad ogni elezione. Per la prima volta il partito di maggioranza relativa rappresenta meno cittadini di quelli che hanno scelto una gita fuori porta invece di votare. I cittadini non credono più nella delega, non si sentono rappresentati. Ci troviamo ad un grado tale di disaffezione dell’offerta politica che per invertire il trend è diventato necessario spingere affinché si evitino le intermediazioni dei partiti e delle loro strutture organizzative (che comportano spesso “storture” e antipatie); i partiti, prima portatori e aggregatori di ideali, ora sispecializzati nella gestione e nella spartizione clientelare di ciò che ...