Coppa del Mondo Snowboard | Visintin | “Gara difficile | ma la tattica era giusta”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo il secondo posto arrivato nellamaschile d’esordio delladeldi, a Les Deux Alpes, Omarha parlato dello stesso. Ecco le sue parole: “E’ stata unaa causa del vento e della visibilità, che non era certo ottimali. Era troppa però la voglia di ricominciare ed è stata comunque una bella. Ladi partire, senza strafare, per poi aumentare il ritmo curva dopo curva ha funzionato: disponevo di una tavola veloce e sapevo che sarei potuto arrivare lì davanti”. SportFace.

... non hanno storia: tre vittorie e 5 - 2 finale per donare ai romani la premiazionepresidente Federale Giunio De Sanctis . Davvero una gran bella manifestazione questaItalia. PILLOLE DI ...La norvegese Silje Opseth , sul trampolino HS140, trionfa nella seconda gara di salto con gli sci femminile diMondo a Lillehammer . La padrona ha recuperato due posizioni con una grande seconda serie di salto che le ha permesso di recuperare due posizioni, così da issarsi sul gradino più alto...Il biathlon azzurro continua il buon momento, a Kontiolahti Wierer torna sul podio mentre Vittozzi comanda la classifica di coppa ...Presentato in concorso a Venezia nel 2022, Monica, è il terzo film del regista Andrea Pallaoro che ... per il quale Charlotte Ramplig vinse la Coppa Volpi… di Giovanna D’Arbitrio I Mondiali hanno ...