Amici 22 | Wax ha uno zio famosissimo | lo conosce tutta Italia

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il giovane cantante Wax di22 ha uno zio famoso che tutti conoscono. Una puntata scoppiettante quella di22, domenica scorsa che nessuno dimenticherà. Maria De Filippi non si mai mostrata così seria, a causa della mancanza di ordine e pulizia da parte dei ragazzi in casetta. Infatti, il materiale video mostrato ha inorridito il pubblico in studio e gli insegnanti, pronti ad infliggere punizioni esemplari, tra eliminazioni e sfide immediate. Quello più scatenato è Rudy Zerbi che ha inveito contro gli allievi, dicendo loro di vergognarsi e pronto a sanzionarli. Wax-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Per questo motivo, forte tensione tra i giovani, attribuendosi vicendevolmente colpe e responsabilità. Anche Wax è molto arrabbiato con i suoi compagni poiché si sta trasformando in una vera e propria ‘caccia alle streghe’. Perfino i social si sono ...