Strage stradale in Umbria | nello schianto morti 2 ragazzi e 2 ragazze | il più grande aveva 22 anni

Di quattro giovani il bilancio dello schianto tragico. Due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze, di 22 e di 17 anni . Morti in un incidenteavvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia . Le vittime erano a bordo di una Fiat Punto che sarebbe finita fuori strada forse a causa ...Quattro giovani dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidenteavvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che - in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri - è finita fuori strada. Tra le vittime, due ragazzi ...chiedendo di intervenire su questa strage della strada. Una lettera sottoscritta da molti professionisti del ciclismo attuale e del passato. E non solo. Eccola. Fino a quando Per l’ennesima volta ...Tragico incidente stradale in Umbria: morti quattro ragazzi. Erano tutti sulla stessa vettura che è uscita di strada ...