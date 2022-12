(Di sabato 3 dicembre 2022), 3 dic. - (Adnkronos) - Andreae Marionhanno chiuso al terzo postoa prima gara della storia deldi Coppa del mondo diartificiale a. Sul budello austriaco, le due azzurre hanno conquistato un podio meritatissimo, confermando i valori già visti in pista durante la Nations Cup, terminando a 233 millesimi dalla vittoria. Prima posizione alle padrone di casa Selina Egle e Lara Kipp, col tempo complessivo di 1'20?021: le due austriache hanno nettamente dominato la competizione, facendo segnare in aggiunta il record della pista nel corso della seconda manche. Nel mezzo, al secondo posto, le teutoniche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal a 176 millesimi di distacco dalle nostre portacolori. “E' ...

Il Sannio Quotidiano

Il contratto a cui ilha dato il via libera prevede un aumento di 175 euro lordi al mese , a ... Il rischio è che gli incrementi in busta paga: vediamo cosa sta succedendo. leggi anche ...06/03 "" Gundersen HS134/10 km maschile Oslo (Nor) " ore 09.30 e 15.00, diretta tv Eurosport ... 02/03 " Campionati Italiani Assoluti " Gara maschile e femminile Igls (Aut)NATURALE Dom. ... Slittino: Cdm, Voetter e Oberhofer terze nell’esordio del doppio femminile a Igls Igls, 3 dic. - (Adnkronos) - Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto nella prima gara della storia del doppio femminile di Coppa del mondo di slittino artificiale a Igls. Sul bud ...Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto nella prima gara della storia del doppio femminile di Coppa del mondo di slittino artificiale a Igls. Sul budello austriaco, le due ...