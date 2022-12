Auto finisce fuori strada in Umbria |  morti quattro giovani | tra loro una 17enne

Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo: l'è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. Le vittime, due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze di 22 e ...... che non possono fruire dei mezzi pubblici e utilizzano in alternativa l'propria, il taxi o ... In aggiunta la beffa nonqui " sostiene Chiara " perché il Comune mi rimborsa le spese ...Quattro giovani dell’alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che – in base a quanto ricostrui ...FONTANAFREDDA - Incidente stradale questa mattina all'alba a Fontanafredda. Poco prima delle sei odierne un'auto ha centrato il palo semaforico all'incrocio tra via Garibaldi e ...