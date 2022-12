Mondiali – Uruguay eliminato | Cavani butta a terra il monitor del Var VIDEO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’è fuori dal Mondiale: nonostante la vittoria per 2 a 0 sul Ghana, i ragazzi del CT Diego Alonso sono stati eliminati dal Mondiale, complice la vittoria della Repubblica di Corea sul Portogallo. In un girone che sulla carta appariva semplice, gli uruguaiani hanno terminato al terzo posto, a pari punti con la Corea, ma eliminati per il minor numero di goal fatti.Mondialedal Mondiale, la reazione di) Al termine della partita contro il Ghana, gli occhi erano tutti su Edinson: El Matador è uscito molto arrabbiato dal terreno di gioco, complice un rigore non concesso dall’arbitro. L’attaccante uruguaiano ha scaraventato aildel ...

