LIVE Corea del Sud-Portogallo 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | secondo tempo per ora senza sussulti | entra Leao

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LALADI GHANA-URUGUAY DALLE 16.00 LE PAGELLEDIDEL SUD-73? Alto sopra la traversa il tiro in porta da punizione delno. 73?di punizione dai trenta metri per ladel Sud, con Lee Kang-In sul punto di battuta. 72? Contropiede lusitano conche servito da André Silva vamente al tiro da distanza ragguardevole, tentativo velleitario che si spegne sul fondo. Non la scelta migliore per l'attaccante del Milan. 71? Azione meravigliosa della, cross per il tiro al volo di Son che sbatte sul fianco di Cancelo;d'angolo per gli asiatici. 70? Fallo ...

... palla su Pellistri che ha provato in area uno scarico rasoterra ma non c'è nessun compagno a seguire l'azione 5' ci sono novità dall'altra partitaovverodel Sud - Portogallo 4' tentativo ...20'del Sud sempre più in crescita e Portogallo un po' in difficoltà in questa fase. 18' Tenta di spingere Son dalla corsia di sinistra per cercare di creare qualche pericolo. 16' Pareggia in ...Cristiano Ronaldo non riposa nemmeno con la qualificazione agli ottavi già in tasca: con lui in attacco gioca Ricardo Horta (al debutto in questo Mondiale), che dopo 5' trova il vantaggio. Poco prima ...