(Di venerdì 2 dicembre 2022)dalprodurrà solo auto elettriche , questo almeno per il mercato Europeo . Il piano è chiaro, e soprattutto approvato, la Casa del Biscione non torna più indietro. Una...

FormulaPassion.it

Laelettrica Nel 2024 arriverà la primaRomeo elettrica , quasi certamente anche in versione full hybrid (Tonale è mild hybrid e plug - in hybrid). Sarà una Segmento B, lunga tra 4,2 ...La nuova versione rappresenta il top di gamma e segna un nuovo capitolo nelladiRomeo , combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km ... Alfa Romeo Tonale, la metamorfosi in Pantera - Mondo Auto - AutoMoto La corsa e la metamorfosi di Alfa Romeo dal 2024 al 2027. Il Marchio del Biscione, entrato nella elettrificazione, andrà da “zero e zero”.Con l’arrivo di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo ...