(Di venerdì 2 dicembre 2022) La manovra stipendi della Juventus ebbe un mediatore di eccezione tra società e giocatori: Giorgio. Fu lui a svolgere il ruolo di sindacalista, spiegando aila strategia del club in merito alle mensilità da far risultare tagliate. Il Fatto Quotidiano, oggi, ricostruisce il ruolo die di suo fratello Claudio, consulente della Juventus attraverso le comunicazioni di Giorgio alla squadra. Nessuno dei due risulta indagato. Il 27 marzo 2020, l’ex capitano bianconero, Giorgio, scrive ai: “Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli, per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa: Ci mancano 4 mesi di salario 3 mesi pagati in caso che riusciamo a ...

IlNapolista

Il 27 marzo 2020, l'ex capitano bianconero, Giorgio, scrive ai: "Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli, per cercare di aiutare ...Mentre si torna a parlare del messaggio Whatsapp diai. In cui l'ex capitano cita 'Fabio' (Paratici' e 'il presidente'. E ricorda agli altri di "non parlare" di questo accordo. Chiellini ai compagni: «Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente» - ilNapolista Le carte dell'inchiesta. Stefano Bertola, dirigente: "Non c’è criterio nel modo in cui spendiamo i soldi. Non c’è da ...L’investitura del grande ex: "Felice che indossi il mio "3", mi aveva anche chiamato per chiedere il permesso. La pausa farà bene ai bianconeri. Ho rivisto l’unità che mancava. Danilo leader" ...