Brasile-Corea del Sud | ottavi Mondiali 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Cala il sipario sulla fase a gironi deidi calcio e si delineano dunque gli ultimi duedi finale. Uno di questi èdel Sud, match che vedrà scontrarsi la prima classificata del gruppo G (i verdeoro) e la seconda del gruppo H (gli asiatici). Si giocherà lunedì 5 dicembre alle ore 20.00 al 974 Stadium di Doha (Qatar). La Selecao arriverà a questa partita dopo aver chiuso il proprio girone con 6 punti, in seguito ale vittorie contro Serbia e Svizzera e alla sconfitta odierna contro il Camerun. Dall’altra parte, invece, la squadra di Paulo Bento ha sicuramente faticato di più, ma alla fine ha strappato il pass per glisoprattutto grazie al successo in extremis di oggi contro il Portogallo (per 2-1). La partita trae ...

