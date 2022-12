Pagelle Germania Costa Rica – TOP e FLOP del match – VOTI

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per il secondo turno del girone E ai Mondiali:Ledei protagonisti deltra Tunisia e Francia, valido per la il secondo turno del girone E dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Gnabry, Musiala: al termine del primo tempo: SuleA fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pari trae Spagna , rimonta Camerun contro la Serbia .seconda giornata Qatar 2022, Le bocciate: Belgio voto 4,5 : Una squadra irriconoscibile. Già nella prima gara non hanno del ...Modiali Qatar 2022, ledella Spagna: Unai Simon voto 6+ : La fiducia che Luis Enrique ha ... uscite avventate (come al 96esimo) e lanci fuori misura, che hanno permesso alladi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE SPAGNA-GIAPPONE 37' Spagna che riprende il suo naturale possesso palla. 35' Tiro di Kamada murato da ...Supersfida tra Serbia e Camerun finita in goleada, mentre l’Inghilterra si è fermata sul pari con gli Stati Uniti. Male Danimarca e Belgio, ok Portogallo ...