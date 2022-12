Frana Ischia | Musumeci | Abusivismo tema che non si può più eludere

Dal fango sono emersi altri due corpi, dopo sei giorni di ricerche e centinaia di soccorritori impegnati sull' isola d'. Ladel 26 novembre che ha sepolto case e strade a Casamicciola Terme ha ora un bilancio di 10 vittime e 2 dispersi . Gli ultimi corpi ritrovati, ancora nella zona di via Celario, non ...... compagno di Eleonora Sirabella la prima vittima accertata della- Sono state appena individuate nella zona di via Celario le salme di due degli ultimi quattro dispersi delladi ...(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 'Il tema del triste e diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio e quanto possa essere questo causa o ...Individuati nella zona di via Celario le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un ...