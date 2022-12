Doppio taglio | uno dei migliori gialli degli anni ' 80

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Rai Movie, ore 21.10. Con Jeff Bridges, Glenn Close e Peter Coyote. Regia di Richard Marquand. Produzione Usa, 1985. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Una ricca signora è assassinata a coltellate. Indiziato è il marito, un intraprendente industriale con ambizioni politiche. Che si prende un'avvocato in gamba, una leguleia rampante che comincia a smontare gli indizi ad uno ad uno. A poco a poco il caso che lei aveva preso perchè clamoroso, da prima pagina, un grosso trampolino per la sua carriera finisce per coinvolgerla sentimentalmente. Si innamora del suo assistito. La causa sembra vinta. Ma c'è una sorpresa dietro l'angolo. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei'80, una notevole stagione per i polizieschi. Funziona tutto. Dalla sceneggiatura ...

