Carburanti senza Iva | sequestro 4 mln euro a società Indagine Gdf a Lanciano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Chieti - Sudella Guardia di Finanza, il gip diMassimo Canosa ha disposto ilpreventivo di beni per 4 milioni dinei confronti di unapetrolifera con sede aper indebita detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di, negli anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministrazione delladi vendita e distribuzione. Nell'ambito dell'attività di verifica fiscale da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati raccolti elementi tali da ipotizzare che la, che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, avesse detratto l'Iva per un ammontare pari al valore oggetto del ...

Agenzia ANSA

L'apertura abiologici o sintetici potrebbe però ancora assicurare un futuro ai ...da un'idea dell'ingegner Claudio Lombardi al fine di aumentare l'efficienza di un motore endotermico...Daipiù cari già dal mese corrente all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ... in caso di macchina o di moto in panne il proprietario rischia di rimanereil mezzo di ... Carburanti senza Iva, sequestro 4 mln euro a società Timbri e documenti falsi per frodare accise sul gasolio agricolo. Il titolare di una ditta e altri soggetti coinvolti deferiti all’autorità giudiziaria ...«Lo sciopero di 72 ore, che inizia domani, dei gestori delle aree autostradali è confermato. Non sono arrivate risposte alle nostre richieste. Dal Governo non è arrivata nessuna convocazione e noi vog ...