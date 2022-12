Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli furiosa con Paola Barale e Luisella Costamagna | “Mute che ritrovano improvvisamente la parola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022)non ci sta e risponde per le rime ache nelle ultime ore hanno preso le difese di Iva Zanicchi. Secon lesi avvia verso la conclusione, non accennano infatti a spegnersi le polemiche che ruotano intorno alla giuria e in particolare alla. Nell’ultima puntata del programma di Rai1 la giornalista aveva espresso il suo pensiero sul percorso della Zanicchi, che nell’arco delle settimane non si è limitata a ballare ma ha intrattenuto il pubblico raccontando barzellette spesso piuttosto spinte. L’osservazione dellanon è piaciuta a Guillermo Mariotto, che in diretta tv le ha dato della “scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta ...