Auto travolge due ciclisti | un 17ennne è morto | gravemente ferita l' altra vittima

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ferrara , nella notte di ieri un'ha travolto e due giovani che stavano girando in bicicletta. Un ragazzo di 17 anni è, mentre l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'...

Ferrara , nella notte di ieri un'ha travolto e due giovani che stavano girando in bicicletta. Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'ospedale di Cona. L'automobilista, che ...Anzio, incidente nella notte: morte due ventenni nello schianto della lorocontro un albero Scende dal furgone per un guasto: 34enne travolto dal suo mezzo, sbalzato nella corsia opposta e ...L'incidente mortale riporta l'attenzione sul problema della sicurezza di chi si muove per strada in bicicletta ...Erano da poco trascorso le 22 di ieri sera quando un’auto ha travolto due giovani in sella alla loro bici a Ferrara. Nell’impatto un 16enne è rimasto ...