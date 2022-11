Ultime Notizie – Alzheimer | test urine in futuro potrebbe svelarlo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Agisce a lungo nel silenzio e poi, quando comincia a rubare i ricordi di una vita è già troppo tardi per fermarla. È il dramma della malattia died è il motivo per cui uno degli obiettivi che ci si pone è quello di avere screening su larga scala in grado di aiutare a rilevare la patologia in fase iniziale. Un nuovo studio condotto da ricercatori cinesi e pubblicato su ‘Frontiers in Aging Neuroscience’ suggerisce che l’acido formicoessere un biomarcatore sensibile in grado di assolvere all’obiettivo della diagnosi precoce, aprendo potenzialmente la strada a uno screening economico e conveniente della malattia, basato su un semplicedelle. Gli autori dello studio, Yifan Wang e colleghi, hannoato un ampio gruppo di pazienti con malattia di...